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حوادث

بحوزتهم خرطوش.. سقوط ٣ مسلحين قبل تشاجرهم بسبب خلافات الجيرة

السبت 18/أبريل/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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محمد صبرى
ألقى رجال الأمن القبض على ٣ أشخاص بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بقصد التشاجر مع آخرين لخلافات الجيرة، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة قيام ٣ أشخاص بإعداد أسلحة نارية، وذخائر بقصد التشاجر لخلافات حول الجيرة مع آخرين بمحل سكنهم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) وسيدة وبحوزتهم (2 فرد خرطوش - 25 طلقة من ذات العيار - رادع شخصى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بحوزتهم  بقصد الإعداد للتشاجر على إثر خلافات سابقة حول الجيرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
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