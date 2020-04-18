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أخبار العالم

أمر عاجل يخص غاري حراء وثور

السبت 18/أبريل/2020 - 12:40 م
قسم الخارجي

كلف أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بـ"البدء العاجل"، في مشروعَي تطوير غاري حراء وثور المقدسين بمكة المكرمة.


وذكرت صحيفة سبق السعودية، على موقعها الإلكتروني أن "نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، سيشرف على مشروعي التطوير ويتابع تنفيذهما"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يهدف لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار".



وأضافت الصحيفة أنه "سيتم إعادة الموقعين، اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتيهما الأوليين على مراحل عدة، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى، التي تستغرق 30 يوما، تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات، وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما، وذلك وفق أحدث الأسس العلمية. كذلك إزالة الصبات الأسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين، والطرق المؤدية إليهما، وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين".

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