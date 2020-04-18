أمر عاجل يخص غاري حراء وثور

كلف أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بـ"البدء العاجل"، في مشروعَي تطوير غاري حراء وثور المقدسين بمكة المكرمة.





وذكرت صحيفة سبق السعودية، على موقعها الإلكتروني أن "نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان، سيشرف على مشروعي التطوير ويتابع تنفيذهما"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يهدف لإزالة التشوهات البصرية المحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار".







