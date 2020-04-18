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محافظات

رئيس قطور يقود حملة فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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أحمد على

أجري المحاسب أحمد المغاوري، رئيس مركز ومدينة قطور، بالغربية اليوم  مباشرة  أعمال رفع القمامة من شوارع المدينة، وأعمال التطهير، وذلك في اطار مواجهة فيروس كورونا حفاظا على صالح المواطنين .

وترأس "المغاوري "  حملة فض  الأسواق العشوائية، ومنها سوق قرية سماتاي العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتعليمات محافظ الغربية، قائلا " لن اسمح بأي تجاوزات أو مخالفات من شأنها أن تعرض حياة المواطنين للخطر وانتشار فيروس كورونا .

وأشار "المغاوري " خلال تفقده عدد من المؤسسات الحكومية بالمدينة والقرى على ضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وارتداء الكمامات، وأعمال التطهير والتعقيم المستمر والكشف على المواطنين المترددين من خلال جهاز قياس درجة الحرارة ..

كما ناشد بشن  حملات مكبرة للتصدي للأسواق العشوائية وتواجد الباعة الجائلين والمحلات المخالفة الى جانب حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير من قبل الموظفين في التصدي لذلك.

يذكر أن " المغاوري" كان يشغل نائب رئيس مركز ومدينة السنطة، وصدر قرار أمس، من قبل  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بتكليفه بالعمل رئيسا لمركز ومدينة قطور..

 

رئيس قطور يقود حملة فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار كورونا
رئيس قطور يقود حملة فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار كورونا
رئيس قطور يقود حملة فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار كورونا
رئيس قطور يقود حملة فض الأسواق العشوائية للحد من انتشار كورونا
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