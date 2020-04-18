أندية القسم الثاني والثالث تطالب اللجنة الخماسية بصرف مستحقاتها المتأخرة





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن مد تعليق النشاط الرياضى حتى نهاية شهر أبريل الجاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة تلقت انتقادات لاذعة بسبب عدم سداد مستحقات الأندية الخاصة بنسب العقود والبث الفضائي الذى تم صرف جزء منه فقط فى وقت سابق خلال فترة الاعداد لفرق المظاليم فى ظل معاناة لاعبى المظاليم المالية نظرا لقلة عقودهم المبرمة مع أندية المظاليم.





أضاف.. أندية المظاليم طالبت اللجنة الخماسية بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن نسب العقود والبث الفضائي قبل القيام بإطلاق مبادرة لجمع التبرعات لصالح لاعبى المظاليم وذلك تمهيدا لصرفها الى اللاعبين وذلك قبل حلول شهر رمضان المعظم.





أشار إلى أن مسؤولى الأندية يرون أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تعمل على الهروب من مسؤولياتها اتجاه أندية المظاليم لافتا الى انه بدلا من صرف الجبلاية حقوق الاندية لجأت الى إطلاق مبادرة للتبرعات لصالح أندية المظاليم.

تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني طلبات من أندية القسم الثانى والثالث لصرف مستحقاتها المتأخرة عن نسب العقود والبث الفضائي.