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فن

فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

السبت 18/أبريل/2020 - 04:30 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أحمد إبراهيم
أعلن الفنان اليمني ​إبراهيم المريسى​ عن إصابته بفيروس كورونا وهو ما دفعه لدخول المستشفى خاصة أن حالته حرجة وذلك خلال تواجده في دولة الإمارات.

وعلق المريسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ناشرا مجموعةً من الصور له وهو يرقد بداخل أحد المستشفيات قائلا : "أصبت بفيروس كورونا، وهذا قضاء الله وقدره، واللهم لك الحمد".

كما نشر المريسى مقطع فيديو عبر قناته على اليوتيوب كشف فيه عن تفاصيل إصابته بالمرض : "أنا بقالي أسبوعين في مستشفى سليمان الحبيب بالإمارات وكنت مصابا بفيروس كورونا وما كنت أعرف، والأعراض كانت بسيطة في البداية كان عندي زكام وكحة بس كان ده عادي بالنسبة إلي لأني دائما تجيلي كحة".

وأضاف المريسى قائلا : "في البداية شعرت بضيق في النفس بسيط أعقبه انسداد كامل للأنف وانعدام حاسة التذوق، هذا الأمر أقلقني خاصة أنه يتشابه مع أعراض البرد العادي".

وأوضح إبراهيم قائلا: "في بداية ما عرفتي بالمرض وإني مصاب بالكورونا، نفسيتي كانت صفر وكنت متعبا ومريت بأشياء وايد صعبة، كنت بخففها بقراءة القرآن والصلاة، وأحب أشكر الطاقم الطبي اللي في المستشفي، بجد الإمارات عاملة شئ عالي في الحجر الصحي، وأنا الفريق اللي كان متابعني، يستاهل كل تقدير على الدقة والاهتمام اللي كانوا يراعوني إياه".

وأخيرا قال إبراهيم : "الحمد لله أنا دلوقتي خارج وهذه ورقة مطلوب مني أوقع عليها تتضمن عدم خروجي من منزلي لمدة 14 يوما يعني بداية خروجي هتكون في رمضان ربنا يعافينا وبشكر كل اللي اتصلوا علي ودعولي".
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