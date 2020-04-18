فى حالة حرجة.. فنان شهير يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

أعلن الفنان اليمني ​إبراهيم المريسى​ عن إصابته بفيروس كورونا وهو ما دفعه لدخول المستشفى خاصة أن حالته حرجة وذلك خلال تواجده في دولة الإمارات.





وعلق المريسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ناشرا مجموعةً من الصور له وهو يرقد بداخل أحد المستشفيات قائلا : "أصبت بفيروس كورونا، وهذا قضاء الله وقدره، واللهم لك الحمد".





كما نشر المريسى مقطع فيديو عبر قناته على اليوتيوب كشف فيه عن تفاصيل إصابته بالمرض : "أنا بقالي أسبوعين في مستشفى سليمان الحبيب بالإمارات وكنت مصابا بفيروس كورونا وما كنت أعرف، والأعراض كانت بسيطة في البداية كان عندي زكام وكحة بس كان ده عادي بالنسبة إلي لأني دائما تجيلي كحة".





وأضاف المريسى قائلا : "في البداية شعرت بضيق في النفس بسيط أعقبه انسداد كامل للأنف وانعدام حاسة التذوق، هذا الأمر أقلقني خاصة أنه يتشابه مع أعراض البرد العادي".



