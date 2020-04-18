أهم الأخبار .. إدراج زياد العليمي و12 آخرين على قوائم الإرهاب .. وتفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي :

إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة.. للمزيد اضغط هنا





مفيش درجات والاعتماد على الرسوب أو النجاح فقط.. تفاصيل قرار استبدال امتحانات الجامعات بالأبحاث

أقر المجلس الأعلى للجامعات أثناء اجتماعه اليوم، السبت، استكمال المناهج الدراسية حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020 لكل الفرق ..للمزيد اضغط هنا





خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بكنيسة القيامة بالقدس

شهدت كنيسة القيامة بالقدس خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح، وذلك بدون حضور شعبي للمرة الأولى منذ عقود كثيرة بسبب الاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا..للمزيد اضغط هنا





الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

انتشر خلال الأيام القليلة الماضية بوستر لمسلسل "لما كنا صغيرين"، تتصدره ريهام حجاج، بينما يقف خالد النبوي ..للمزيد اضغط هنا

الاعتزال هو الحل .. تعليق ناري من خالد النبوى بعد تصدر ريهام حجاج بوستر لما كنا صغيرين

نتشر خلال الأيام القليلة الماضية بوستر لمسلسل "لما كنا صغيرين.. للمزيد اضغط هنا





ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)

عقد المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت الموافق 18/4/2020 جلسته رقم (699).. للمزيداضغط هنا





الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. و6 آلاف لتر عصائر فاسدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 53 طنًا من الأغذية المتنوعة والأسماك المدخنة والمملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي..للمزيد اضغط هنا

تأجيل سداد خدمات الكهرباء والغاز.. كل ماتريد معرفته عن صلاحيات الرئيس في تعديلات قانون الطوارئ

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بمجلس النواب أثناء اجتماعها اليوم، السبت، للمزبد اضغط هنا