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مرأة

نصائح للمرأة القبطية لقضاء العيد بدون كورونا

السبت 18/أبريل/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحتفل المرأة القبطية بالعيد في ظل أجواء فيروس كورونا المستجد، لذلك يجب عليها اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لتجنب تفشي فيروس كورونا ولحماية أسرتها من أي خطر.

وعرض موقع health، بعض الإجراءات الوقائية للوقاية من كورونا والاحتفال بالعيد في أجواء مطمئنة:

- خلع الأحذية خارج المنزل عند قدوم ضيوف للمنزل.
- تعقيم المنتجات والأشياء التي يتم الاحتفال بها في العيد.
- تعقيم الأكل إذا تم إحضار وجبات سريعة دليفري.
- تعقيم الشقة بالمطهرات الكحولية لتجنب انتشار أي ميكروبات.
- غسل المعلبات بالخل والماء أو بالكلور . 
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