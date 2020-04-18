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تعليم

طلاب النقل بالجامعات يشكرون وزير التعليم العالي.. اعرف السبب

السبت 18/أبريل/2020 - 08:56 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
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حسام الفقي
وجّه عدد من طلاب الجامعات الشكر لوزير التعليم بعد القرارات التى اتخاذها المجلس الأعلى للجامعات اليوم. 

وقال محمد احمد طالب بالفرقة الثانية جامعة بني سويف: نشكر وزير التعليم العالي لحرصه علي حياتنا منوها ان المجلس الأعلى للجامعات يقرر قرارات في صالح الطلاب .
وأكد إسلام شكري طالب بالفرقة الثانية جامعة عين شمس انهم يثقون في قرارات المجلس الأعلى بقيادة وزير التعليم الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد أحمد صبرى طالب بكلية دار علوم جامعة أسوان ان قرار المجلس الاعلي طمأن ملايين الأسر المصرية وجاء في صالح طلاب النقل جميعا منوها أننا نسعي دائما لجعل مصر في المقدمة ونكون قادرين علي تحمل المسؤلية في المستقبل .

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وأشار محمد عبد الهادي طالب بجامعة الكندية في الفرقة الثالثة إلى أن وزير التعليم العالي يسعي دائما الي وصول طلاب الجامعات المصرية في تقدم وازدهار ونشكره على هذا القرار الي يصب في مصلحة طلاب النقل . 
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