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أخبار العالم

28 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو

السبت 18/أبريل/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء السبت، تسجيل 28 وفاة جديدة اليوم، بسبب فيروس كورونا، في العاصمة موسكو.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة، كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي.

وشدد المركز، على أن معظم المتوفين عانوا كذلك من أمراض مزمنة، فيما تراوحت أعمارهم من 30 إلى 93 عاما.

وأكد المركز، ضرورة الالتزام بقواعد نظام العزل الصحي الذاتي بشكل صارم؛ لمنع انتشار الفيروس.

وسجلت في روسيا حتى اليوم 36.793 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 313 وفاة، و3057 حالة شفاء.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة للوباء في البلاد، حيث تم رصد 20.754 مصابا في العاصمة، توفي منهم 148 شخصا، حسب الإحصائية العامة الأخيرة. 
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