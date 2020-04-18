AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أشهر الأكلات المقدمة على طاولة الإفطار عند الأقباط فى العيد

السبت 18/أبريل/2020 - 11:16 م
اشهر اكلات الأقباط
اشهر اكلات الأقباط فى العيد
Advertisements
نهى هجرس
أوقات قليلة على احتفال الأقباط بالعيد، الذين يفضلون الاحتفال به برفقة العائلة مع تقديم جميع أنواع الطعام المفضلة لديهم، التى يشتهرون بتحضيرها فى هذا العيد ومنها.


- الديك الرومى
يعتبر الديك الرومي هو الصنف الأهم والطبق الذي لا تخلو منه أي مائدة في عيد الميلاد المجيد، كونها وجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها على الطاولة، كما يفضل تناولة العديد منهم

- الحمام المحشي
وهو الطبق الثاني أساسي أيضًا على الطاولة، والذي يسعى أي بيت قبطي من تواجده على المائدة التي يلتف حولها الأسرة، بجانب الأكلات الأخرى الشهية.

أقرأ أيضًا

- الدجاج
نظرًا لانقطاعهم العديد من الأيام عن اللحوم، فمن الضروري أن يكون على طاولة الإفطار أشهى المأكولات وأطيبها تعويضًا عن أيام الصيام، فيستعين الأغلبية بالبانيه والفراخ المشوية.

- المكرونة
"لازانيا، نجرسكو، مكرونة بالسجق واللحمة المفرومة"، كافة المكرونات بأنواعها هي من الأطباق الفرعية اللازم تواجدها بجانب اللحوم خاصة البشاميل، كما أنها يتم عمل الفراخ واللحوم لتوضع بجانب الأطباق الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرق عمل المكرونة البشاميل والفوتشيني

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

هنفطر إيه النهاردة.. فول بالسجق مع الجبن بزيت الزيتون

ترشيحاتنا

محامي عبدالله السعيد: لم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن شكوى الاهلي ضد موكلي

وزير التعليم العالي يحذر الطلاب من نقل أو اقتباس الأبحاث.. ويؤكد: سنطبق القانون

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة ميريهان حسين

الصحة العالمية: مصر لم تصل إلى ذروة فيروس كورونا بعد.. فيديو

بالكلاسيك.. درة تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. شاهد

عادة مدمرة.. طهي الرنجة على النار يسبب السرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهم أجمل؟.. 10 فساتين تبرز أناقة أحلام بأنامل زهير مراد.. شاهد

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بـ خطوة

بالشعر المجعد.. داليا مصطفى بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها