أشهر الأكلات المقدمة على طاولة الإفطار عند الأقباط فى العيد

أوقات قليلة على احتفال الأقباط بالعيد، الذين يفضلون الاحتفال به برفقة العائلة مع تقديم جميع أنواع الطعام المفضلة لديهم، التى يشتهرون بتحضيرها فى هذا العيد ومنها.









- الديك الرومى

يعتبر الديك الرومي هو الصنف الأهم والطبق الذي لا تخلو منه أي مائدة في عيد الميلاد المجيد، كونها وجبة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها على الطاولة، كما يفضل تناولة العديد منهم





- الحمام المحشي

وهو الطبق الثاني أساسي أيضًا على الطاولة، والذي يسعى أي بيت قبطي من تواجده على المائدة التي يلتف حولها الأسرة، بجانب الأكلات الأخرى الشهية.





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- الدجاج

نظرًا لانقطاعهم العديد من الأيام عن اللحوم، فمن الضروري أن يكون على طاولة الإفطار أشهى المأكولات وأطيبها تعويضًا عن أيام الصيام، فيستعين الأغلبية بالبانيه والفراخ المشوية.





- المكرونة