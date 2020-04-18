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مستشار الرئيس لشئون الوقاية الصحية: معدل الإصابات بكورونا فى مصر حتى الآن متوقع

السبت 18/أبريل/2020 - 11:17 م
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن معدل إصابات كورونا فى مصر حتى الان، مازال متوقع فى هذه المرحلة، صحيح أننا لن نستطيع تحديد وقت ذروة الفيروس، ولكن الشيء الجيد أن منحنى الاصابات أفقيا،  ويأخذ وقتا طويلا، مع تقليل المخاطر، وهو سيناريو أفضل من المنحنى الرأسى، الذى تأتى ذروته سريعا ولكن بأرقام كبيرة.

وأضاف تاج الدين، فى برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، أن نسب الوفيات عملية تراكمية، لحالات موجودة وحرجة متواجدة فى مستفيات العزل منذ عدة أيام، ومعظم حالات الوفاة يكون لديهم أمراض مصاحبة مثل الضغط والسكر والكلى، ونسب الوفاة أقل فيمن لا يعانون من أمراض مزمنة.

وأختتم تاج الدين، أن علاج الأفيجان هو الأكثر الأدوية استخداما فى كثير من الدول، وهناك الكثير من النتائج السريرية له، ونتابع الأبحاث الإليكينكية وهذا هو أحد الأدوية المهمة، كما أن مصر تستخدم بروتوكول من العلاج يتضمن مجموعة من العلاجات والأدوية، كل مريض يأخذ دواء أو علاج حسب حالته الصحية.
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