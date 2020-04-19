خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. فيديو

قال محمد رجائى بركات خبير الشؤون الاوروبية، إن دول الاتحاد الاوروبي يوجد بينهم خلافات بسبب ما يجرى من احداث وما يتم اتخاذه من قرارات للخروج من ازمة فيروس كورونا .









وأضاف محمد رجائى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الان مع الاعلامية اماني الخياط المذاع علي قناه اكسترا نيوز ، أن الاتحاد الاوربي خصص 3 مليارات يورو لدعم أنظمة الرعاية الصحية للدول الأعضاء ولكن كان هناك اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي علي تخصيص مبلغ 530 مليار يورو مبدا للخروج من الازمة الاقتصادية .









واوضح محمد رجائى ، أن ما يحدث داخل الاتحاد الأوروبي الان هو ان هناك بعض الدول تريد ان تعود الي الحياه الاقتصادية بشكل تدريجي ولكن في العديد من الدول هناك خلافات بهذا الشأن .









وتابع محمد رجائى، أنه في بداية ازمة كورونا تزايدت اعداد الاصابات بشكل كبير اما بعد فرض الحظر فادى الى انخفاض اعداد الاصابات.









واستطرد أنه الي الان لم يتم السيطرة علي فيروس كورونا، وميزة الدول العربية ان هذا الوباء جاء متأخرا 3 اسابيع عن اوروبا.















