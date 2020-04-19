الصفاقسي: طالبنا الأهلى بتقسيط مستحقات أجايي ..فيديو

قال معز المستيري الكاتب العام لنادي الصفاقسي التونسي، إن ناديه قام برد مبلغ 25 ألف دولار لنظيره الأهلي من مستحقات اللاعب النيجيري، جونيور أجايي.





وأضاف معز المستيري، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي اكتشف بالخطأ أنه أرسل مبلغ 125 ألف دولار للصفاقسي التونسي وطلب ردها، وهو ما جعل الأخير بحث التوصل لتقسيط المبلغ.





وأوضح معز المستيري، أن ناديه اتفق مع الأهلي على رد مبلغ الـ100 الف دولار المتبقية من المستحقات الخاصة بصفقة أجايي ،مؤكدا أن الصفاقسي مثل كل أندية العالم تأثر بالظروف الحالية من توقف النشاط نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.



