AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الصفاقسي: طالبنا الأهلى بتقسيط مستحقات أجايي ..فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:52 ص
جونيور أجايي
جونيور أجايي
Advertisements
حسن العمدة
قال معز المستيري الكاتب العام لنادي الصفاقسي التونسي، إن ناديه قام برد مبلغ 25 ألف دولار لنظيره الأهلي من مستحقات اللاعب النيجيري، جونيور أجايي.

وأضاف معز المستيري، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الأهلي اكتشف بالخطأ أنه أرسل مبلغ 125 ألف دولار للصفاقسي التونسي وطلب ردها، وهو ما جعل الأخير بحث التوصل لتقسيط المبلغ.

وأوضح معز المستيري، أن ناديه اتفق مع الأهلي على رد مبلغ الـ100 الف دولار المتبقية من المستحقات الخاصة بصفقة أجايي ،مؤكدا أن الصفاقسي مثل كل أندية العالم تأثر بالظروف الحالية من توقف النشاط نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالبت إدارة الأهلي، أكثر من مرة، بالحصول على 125 ألف دولار تم تحويلها بطريق الخطأ عند التعاقد مع النيجيري جونيور أجايي.

ونجح المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، في التوصل إلى صيغة اتفاق جديد مع الصفاقسي لكن الأخير لم يلتزم سوي بتحويل 25 ألف دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمشاركة حسين السيد.. الصفاقسي يفوز على اتحاد المنستير بهدف نظيف في الدوري التونسي

الأهلي يبدأ إجراءات شكوى الصفاقسي التونسي للفيفا

ترشيحاتنا

ترامب يهدد الصين في حال ثبت تعمدها نشر فيروس كورونا

أستاذ المناعة: إسرائيل هى المستفيد من أزمة كورونا.."فيديو"

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد ١٩ /٤ /٢٠٢٠ مهنيا وعاطفيا وصحيا

في ظل تفشي كورونا.. نصائح لمرضى الصدر قبل صيام رمضان

أخبار الفن | حقيقة إصابة سعد الصغير بـ فيروس كورونا .. تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي .. ممثل كوميدي يفلت من الموت بسبب المشروبات الكحولية

بعدما أعاد الفيفا الشكوى.. الأهلي يطارد عبدالله السعيد: عايز حقي.. والجبلاية: دراسة الحيثيات شرط التحقيق

AdvertisementS

مرتضى منصور: أريد الرحيل عن رئاسة الزمالك والجماهير وراء استمراري

يرفض الزمالك والهلال.. مهاجم السد القطري يلمح للانتقال إلى الأهلي

بالأسماء .. كارتيرون يطالب الزمالك بالتعاقد مع 4 لاعبين ..فيديو

فايلر يرفض تعاقد الأهلي مع البرازيلي كينو ..فيديو

ثيو بوكير : الزمالك لن يصبح مثل الأهلي وهذا سر رحيلي عن الفريق الأبيض بسرعة..فيديو

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة فى شكوى كهربا ضد الزمالك.. نجم بيراميدز يضغط على الفريق للانضمام للأهلي

مفاجأة.. كهربا لم يشكُ الزمالك لـ الفيفا

حسني عبد ربه باكيا: تعرضت للظلم في الإسماعيلي.. فيديو

محامي عبدالله السعيد: لم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن شكوى الاهلي ضد موكلي

عبدالله السعيد أم أهلى جده.. من يتحمل الشرط الجزائي لصالح النادي الأهلي

بعدما أعاد الفيفا الشكوى.. الأهلي يطارد عبدالله السعيد: عايز حقي.. والجبلاية: دراسة الحيثيات شرط التحقيق

مفاجأة.. لاعبو الزمالك يشترطون الحصول على المستحقات المتأخرة قبل تخفيض عقودهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الحجر المنزلي .. أم تصنع مطبخا كاملا لطفلها بمواد مستعملة

بمظاهرات حاشدة .. مؤيدو ترامب يكسرون أوامر التباعد الاجتماعي

شاهد.. أمريكية تتهم شباب خلايجة بتهريب الممنوعات فأحرجوها بكرتونة.. فيديو