حنان مطاوع تسترجع ذكرياتها بمسلسل حلاوة الدنيا.. شاهد

شاركت حنان مطاوع صورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصحبة هند صبرى وسلمى ابو ضيف من كواليس مسلسل "حلاوة الدنيا".





وكتبت معلقة على الصورة: "ذكريات من ٣سنين حلاوة الدنيا وكان من احلى التجارب هند وسلمى حبايبي".





وتفاعل معها متابعيها بالتعليقات وجاءت ابرزها كالاتي :





انا بحب مسلسل حلاوة الدنيا اووى





بجد من احلى المسلسلات اللى اتفرجت عليها





كان احلى دور ليكى عالق بالذاكرة



