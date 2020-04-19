فيروس كورونا يتسبب في بتر ساق الممثل الأمريكي نيك كورديرو

تسببت مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في بتر ساق ممثل أمريكي من أحد نجوم مسرح "برودواي" الشهير في مدينة نيويورك.





وبحسب "الحرة"،أعلنت أماندا كلوتس زوجة الممثل نيك كورديرو بتر ساق زوجها اليمنى نتيجة لمصاعفات إصابته بفيروس كورونا.





وقالت: "تلقينا أخبارا صعبة يوم أمس..حالة كورديرو تطلبت استخدام مميعات الدم، والتي ساعدت بإزالة بعض التجلطات في ساقه، لكنها تسببت بمشاكل في ضغط الدم لديه وبنزيف في أمعائه".





وأضافت:" أوقفنا عنه مميعات الدم، لكن هذا تسبب مرة أخرى بجلطة بساقه اليمنى لذا، فإن الساق اليمنى سيتم بترها اليوم".





وكانت كلوتس قالت في وقت سابق إنها ليست متأكدة إن كان كورديرو سيتمكن من المشي مجددا، وذلك بسبب مشاكل بتدفق الدم في ساقه، وظهرت التطورات مع اكتشاف الأطباء لعدوى جديدة في رئة كورديرو، ما اضطرهم لإخضاعه لعملية جراحية طارئة.





وأوضحت أن زوجها فقد الوعي وفقد نبضه وكان على الأطباء ) إنعاشه.





وواصلت أن حالة كورديرو تطلبت وضعه على جهاز لغسيل الكلى، وأن الأمور بدأت باتخاذ الاتجاه الصحيح بعد ذلك، حتى باتت الحاجة لجراحة ملحة.



