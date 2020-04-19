علي جمعة: اجعلوا عزلتكم أنس بالله تعالى.. فيديو

ناشد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، جموع المصريين بضرورة الالتزام بالبيت قائلا "اجعلوا عزلتكم أنس بالله تعالى".





وقال جمعة، في برنامج "مصر" على فضائية "سي بي سي"، إن هناك عزلا إجباريا في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وعلينا أن نلتزم بذلك ونحتسب الأجر عند الله، مؤكدا أننا في معركة حقيقة والأطباء أو الجيش الأبيض هم من يدافعون عنا فيها وهم في مقدمة هذه الحرب.





وأكد أن المحنة التي تمر بها البشرية عامة ونمر معهم فيها يمكن أن نحولها من محنة لمنحة ، فنقوم بما يسميه العلماء بالقلة وهى :

قلة الطعام (الصيام) ، قلة المنام (القيام ، والتهجد)، قلة الآنام (الاعتكاف أو الخلوة) ، قلة الكلام (الصمت).



