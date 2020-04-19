علي جمعة: اجعلوا عزلتكم أنس بالله تعالى.. فيديو

ناشد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، جموع المصريين بضرورة الالتزام بالبيت قائلا "اجعلوا عزلتكم أنس بالله تعالى".
وقال جمعة، في برنامج "مصر" على فضائية "سي بي سي"، إن هناك عزلا إجباريا في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وعلينا أن نلتزم بذلك ونحتسب الأجر عند الله، مؤكدا أننا في معركة حقيقة والأطباء أو الجيش الأبيض هم من يدافعون عنا فيها وهم في مقدمة هذه الحرب.
وأكد أن المحنة التي تمر بها البشرية عامة ونمر معهم فيها يمكن أن نحولها من محنة لمنحة ، فنقوم بما يسميه العلماء بالقلة وهى :
قلة الطعام (الصيام) ، قلة المنام (القيام ، والتهجد)، قلة الآنام (الاعتكاف أو الخلوة) ، قلة الكلام (الصمت).
وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن النفقة في وقت العسرة ، تؤدي إلى غفران الذنوب وستر العيوب وتيسير الغيوب، واستجابة الدعاء.
واستشهد جمعة، بما فعله سيدنا عثمان بن عفان عندما جهز جيش العسرة قال سيدنا النبي ﷺ: « مَا ضَرَّ ابْنَ عَفَّانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ ». يعني خلاص ربنا رضي عنه بفعله هذا.