مفاجأة لإعدادها في شم النسيم .. طريقة عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " معجنات ملونة بالبيض و الخضار " فى شم النسيم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ،يسعد الأسرة والأطفال .

مقادير معجنات ملونة بالبيض والخضار





3 كوب دقيق

ربع كوب زيت

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 بيضة

فانيليا

لبن للعجن حسب الاحتياج

1 ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

بيض

قرع

سبانخ

بنجر





طريقة تحضير معجنات ملونة بالبيض والخضار





* يخلط القرع مع البيضة ثم يضاف ملعقة خميرة كبيرة ثم يضاف الزيت





* يضاف فانيلا وملعقة من السكر وتخلط جيدا





* ثم يضاف رشة ملح مع الدقيق ويضاف بالتدريج ثم يعجن جيدا وتترك العجينة حتى تختمر وتكرر نفس الخطوات مع البنجر والسبانخ حتى نحصل على عجين ملون



