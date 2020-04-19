مفاجأة لإعدادها في شم النسيم .. طريقة عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " معجنات ملونة بالبيض والخضار " فى شم النسيم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ،يسعد الأسرة والأطفال .
مقادير معجنات ملونة بالبيض والخضار
3 كوب دقيق
ربع كوب زيت
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 بيضة
فانيليا
لبن للعجن حسب الاحتياج
1 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
بيض
قرع
سبانخ
بنجر
طريقة تحضير معجنات ملونة بالبيض والخضار
* يخلط القرع مع البيضة ثم يضاف ملعقة خميرة كبيرة ثم يضاف الزيت
* يضاف فانيلا وملعقة من السكر وتخلط جيدا
* ثم يضاف رشة ملح مع الدقيق ويضاف بالتدريج ثم يعجن جيدا وتترك العجينة حتى تختمر وتكرر نفس الخطوات مع البنجر والسبانخ حتى نحصل على عجين ملون
* بعد أن تختمر تفرد العجينة بالنشابة ثم توضع بداخلها بيضة مسلوقة كاملة وتغلق عليها العجينة الملونة وتشكل على البيض لتصبح بيضة ملونة بالعجين وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم