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مرأة

مفاجأة لإعدادها في شم النسيم .. طريقة عمل معجنات ملونة بالبيض والخضار

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:25 ص
طريقة عمل معجنات
طريقة عمل معجنات رمضان
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل " معجنات ملونة بالبيض والخضار " فى شم النسيم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ،يسعد الأسرة والأطفال .
 
مقادير معجنات ملونة بالبيض والخضار

3 كوب دقيق 
ربع كوب زيت 
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية 
1 بيضة 
فانيليا 
لبن للعجن حسب الاحتياج 
1 ملعقة كبيرة سكر 
رشة ملح 
بيض 
قرع 
سبانخ 
بنجر 

طريقة تحضير معجنات ملونة بالبيض والخضار

* يخلط القرع مع البيضة ثم يضاف ملعقة خميرة كبيرة ثم يضاف الزيت

* يضاف فانيلا وملعقة من السكر وتخلط جيدا

* ثم يضاف رشة ملح مع الدقيق ويضاف بالتدريج ثم يعجن جيدا وتترك العجينة حتى تختمر وتكرر نفس الخطوات مع البنجر والسبانخ حتى نحصل على عجين ملون

* بعد أن تختمر تفرد العجينة بالنشابة ثم توضع بداخلها بيضة مسلوقة كاملة وتغلق عليها العجينة الملونة وتشكل على البيض لتصبح بيضة ملونة بالعجين وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم
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