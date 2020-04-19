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رياضة

الزمالك: تقليص عدد الأجانب قرار خاطئ ويجب مراجعته.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:12 ص
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
قال إسماعيل يوسف "تيجانا"، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن تقليص عدد الأجانب من قبل اتحاد الكرة، قرار خاطئ.

وأكد إسماعيل يوسف في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا يصح أن يصدر اتحاد الكرة تسريبات بشأن تقليص عدد الأجانب، لمعرفة المردود لكن يجب ان يكون القرار رسميًا من أجل منح الأندية الوقت الكافي للتصرف في الملف. 

وتابع: "من وجهة نظري القرار خاطئ ويجب على مسئولي اتحاد الكرة مراجعته.

جدير بالذكر أن في الايام الأخيرة انتشرت تقارير وأخبار صحفية عن قرار اتحاد الكرة ينص على تقليص عدد الاجانب في الدوري. 

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