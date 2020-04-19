استشارى تغذية: الأسماك المملحة تضعف المناعة وتؤثر على الرئة.. فيديو

قالت استشارى التغذية، الدكتورة ناهد الحسينى، إن كل الأسماك المملحة خاصة الفسيخ والملوحة تقلل المناعة وتؤثر على أجهزة الجسم كلها، وتؤثر بشكل مباشر على الكلى وتسبب ارتفاع الضغط، بالإضافة إلى أن زيادة نسبة الملوحة فى الأسماك من الممكن أن تؤثر على الرئة.









وأضافت استشارى التغذية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الإنسان لو مناعته ضعيفة ولديه مياه زيادة على الرئة، فلن يستطيع التنفس بشكل طبيعى، محذرة من تناول الأسماك المملحة لأصحاب الأمراض المزمنة والاصحاء خاصة فى الوقت الحرج الذى تمر به البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتابعت أن معظم المتوفيين بسبب فيروس كورونا من الأصحاء وليسوا من أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن تناول البصل والليمون لن يقلل تخزين المياه تحت الجسم.





وأوضحت أنه فى السابق كان من الممكن تناول القليل من الأسماك المملحة ولكن الوقت الحالى من الصعب تناول تلك الأسماك، مؤكدة أنه ممنوع تناول الأسماك المملحة منعًا باتا للحفاظ على صحتنا فى ظل انتشار فيروس كورونا.