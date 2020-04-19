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أخبار البلد

البيئة: إجراءات عاجلة للتخلص الآمن من مخلفات قرية كفر العجمي بكفر الشيخ

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:36 ص
صدى البلد
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حنان توفيق
قامت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة لمتابعة عمليات الجمع والنقل للمخلفات الصلبة البلدية بقرية كفر العجمى التابعة لمركز بيلا، محافظة كفر الشيخ والتخلص الأمن منها بالتعاون مع ديوان عام المحافظة، وذلك بعد فرض العزل الصحى الكامل على القرية نتيجة لظهور بعض حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والحد من المصادر المحتملة لانتشار العدوى، حيث أكدت فؤاد على أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع المحافظة عند العزل الصحى لقرية أو مدينة والتعامل مع المخلفات الناتجة على أنها مخلفات خطرة.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أنه تم تخصيص سيارة مكبس لنقل المتولد اليومى من قرية كفر العجمى والقيام بعمليات تعقيمها وتطهيرها قبل تحركها إلى المدفن المحكوم بمدينة مطوبس للتخلص الآمن منها بالإضافة الى تخصيص خلية فى ذات المقلب لمخلفات هذه القرية دون غيرها وفرشها بطبقة من الجير الحى وتفريغ المخلفات عليها ثم تغطيتها بطبقة اخرى من الجير فور الانتهاء من تفريغ الحمولة، للتأكد تماما من التخلص الآمن منها مع مراعاة إختيار موقع الخلية على أن يكون عكس اتجاه الريح السائدة يلى ذلك عملية التعقيم والتطهير للسيارة من جانب المسؤولين عن المدفن بعد الانتهاء من تفريغ حمولتها. 

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة المتابعة اليومية والتنسيق من خلال البرنامج الوطنى التابع للوزارة مع وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة ومركزي بيلا ومطوبس لاستدامة هذه الإجراءات طوال فترة عزل القرية إلى جانب التنبية والتأكد من ارتداء جميع العاملين والسائقين بالقرية لمهمات الوقاية السميكة والتى لا تسمح بالنفاذية حفاظا على سلامتهم وعدم خلع كمامات الوقاية الشخصية أثناء العمل أو التوجه بملابس العمل إلى المنازل نهائيا، وعدم النبش بالمخلفات مطلقًا في مواقع العمل، أو الخروج بالمواد الممكن إعادة تدويرها خارج أماكن العمل.

كما يتم متابعة إجراء عمليات التطهير بصفة دورية طول اليوم وذلك لجميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل، وكذا عمليات تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرية، ومنع تراكم المخلفات داخل الحاويات وصناديق القمامة مع ضرورة الرفع المباشر لها أولًا بأول.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تعد من المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة (قنا /اسيوط / كفرالشيخ / الغربية)، والذى يتم من خلاله تنفيذ خطة طوارئ عاجلة لإدارة منظومة المخلفات الصلبة فى أوقات الحظر ومتابعة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارات المخلفات بالمحافظات.
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