AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاقتصاد البريطاني سيخسر قرابة 7 ملايين وظيفة إذا استمر إغلاق البلاد

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
كشفت دراسة بريطانية جديدة النقاب أن أكثر من نصف الوظائف في بعض قطاعات الاقتصاد البريطاني ستصبح معرضة للخطر في حالة استمرار الإغلاق في البلاد لفترة إضافية؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد. 

وتشير التقديرات الصادرة عن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة "إسكس" البريطانية - إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة سيخسر حوالي 6.5 مليون وظيفة على الأقل - أي حوالي خمس إجمالي الوظائف الوطنية - وذلك بسبب حالة الإغلاق التي تشهدها البلاد حاليا.. حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم / الأحد / .

وأفادت الصحيفة بأن العوامل التي أخذتها الدراسة في الاعتبار والتي تتعلق بقدرة الموظفين على العمل من منازلهم، تشير إلى أن بعض القطاعات ستتأثر بمعدلات أقل من غيرها. 

يُذكر أن محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، قد أكد - في وقت سابق - ضرورة استعداد بلاده لضربة اقتصادية مع تزايد تداعيات تفشي فيروس "كورونا" .

كما تعهد وزير المالية البريطاني ريشي سوناك - في مارس الماضي - بإطلاق حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (39 مليار دولار أمريكي )، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تهيئة الاقتصاد البريطاني؛ لمواجهة التأثيرات الكارثية المحتملة لانتشار فيروس "كورونا " المستجد.
Advertisements

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. صلاحيات جديدة بقانون الطوارئ لمواجهة كورونا

العالم في مواجهة القاتل الخفي.. هذه كل أدوية مستشفات العزل ضد كورونا

مختبر ووهان: الاتهامات الأمريكية بشأن تصنيع كورونا تكهنات بدون أدلة

في عيد ميلاد شيري عادل.. حقيقة فستانها الشفاف

ميسي فلسطين الذي تعاقد معه الأهلي أين هو الآن؟.. محمود سلمي يتحدث لـ صدى البلد

مرتضى منصور: أخشى على الزمالك بعد رحيلي عن رئاسة النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للدايت والمناعة.. فوائد مذهلة لشرب عصير الخضار على الريق

أحضان بالكمامة.. بن أفليك وحبيبته يقضيان لحظات رومانسية في الشوارع الأمريكية.. صور

تلوين بيض شم النسيم على شكل كورونا.. صور