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رياضة

ساندرو روسيل: أؤيد انضمام نيمار لـ برشلونة بعقد متغير يرتبط بسلوكياته ونتائج الفريق

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:54 ص
نيمار و روسيل
نيمار و روسيل
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محمد السعيد
كشف ساندرو روسيل رئيس نادي برشلونة السابق، عن موقفه من عودة النجم البرازيلي نيمار دا سليفا لاعب فريق باريس سان جيرمان، إلى برشلونة مجددا، خلال االفترة المقبلة.

وردا على سؤال، خلال حواره مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إذا كنت مسؤولا في برشلونة، هل ستوقع مع نيمار؟، قال روسيل: "نعم، من نقطة رياضية بلا شك، ولكن مع عقد متغير مرتبط بالنتائج الرياضية والنتائج الاجتماعية والسلوكية".

وأضاف: "تذكر أن سلوكه في السنوات الأخيرة (حتى عندما لعب لبرشلونة) لم يكن محترفًا تمامًا، حياته الاجتماعية المزدحمة، بالفضائح المستمرة، لا تساعد الصورة الجيدة لنيمار، المهتم بحضور حفلات عيد ميلاد شقيقته، أكثر من اهتمامه بكرة القدم".

وتابع: "إذا استغل نيمار الموهبة التي يتمتع بها، سيكون مرشحا ليكون واحدًا من الأفضل في التاريخ ، لكن المشكلة هي سلوكه خارج الملعب".

وكان نيمار غادر برشلونة في صيف 2017، متجها إلى باريس سان جيرمان، بعدما قام النادي الباريس يدفع الشرط الجزائي الموقع في عقده، والمقدر بـ 222 مليون يورو.
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