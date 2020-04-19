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أخبار البلد

اليونسكو تدعو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية

الأحد 19/أبريل/2020 - 10:30 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في تغريدة نشرتها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، دعت منظمة اليونسكو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية الرائعة من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome# وذلك لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم  في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

كما أشادت منظمة اليونسكو في تغريدتها بهذه المبادرة، ووصفتها بأنها وسيلة مهمة وتساهم في الحفاظ علي صحة المواطنين، كما أنها تكسر الحواجز التي وضعها فيروس كورونا المسجد، ففي وقت الأزمات دائما ما نحتاج إلى الثقافة.
اليونسكو تدعو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية
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