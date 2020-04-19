اليونسكو تدعو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية

في تغريدة نشرتها علي حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، دعت منظمة اليونسكو شعوب العالم لاكتشاف الحضارة المصرية الرائعة من خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أوائل شهر أبريل الجاري تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك” ExploreEgyptFromHome# وذلك لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية وجولات إرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).



