بيض شم النسيم.. كوارث يسببها التلوين.. طرق طبيعية وغير تقليدية من مطبخك.. وأفكار جديدة تسعد الأطفال

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وأكدت خبيرة الاقتصاد المنزلي علا قناوي أن كثير من الأمهات قد تلجأ الي تلوين البيض بألوان الماء، والفلومستر وهو ما يتسبب فى تسرب هذه الألوان من خلال القشرة الي البيضة نفسها.





ونصحت قناوي بعدم استخدام هذه الألوان للبيض، ويمكن تلوين البيض في هذا الموسم بالألوان الطبيعية او الالوان الخشبية فقط.