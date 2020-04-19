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بيض شم النسيم.. كوارث يسببها التلوين.. طرق طبيعية وغير تقليدية من مطبخك.. وأفكار جديدة تسعد الأطفال

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:30 م
تلوين البيض
تلوين البيض
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لمياء الياسين - الاء حسن
قبل شم النسيم ..أفكار غير تقليدية لتلوين البيض
تحذير .. تجنبوا تل الألوان فى تلوين بيض شم النسيم
من مطبخك .. طرق طبيعية لتلوين البيض فى شم النسيم

اعتاد الأطفال كل عام على تلوين البيض في يوم شم النسيم ، وهي عادة مصرية متوارثة عبر الأجيال، وارتبط شم النسيم بتناول البيض باعتباره عادة فرعونية قديمة، إلا أن تلوين البيض بالألوان الصناعية ، له العديد من المخاطر على صحة الأطفال.إليك أبرز مخاطر تلوين البيض وكيفية تلوينه من مطبخك بطرق غير تقليدية


طرق غير تقليدية لتلوين البيض

مع قرب حلول عيد شم النسيم، اعتاد المصريون على الرسم وتلوين البيض بالألوان الطبيعية والصناعية، فهى من أبرز العادات التى تحرص على ممارستها الكثير من الأسر المصرية، من أجل إدخال البهجة على أسرهم  وأطفالهم.

ويقوم أفراد كل بيت فى مصر على تلوين البيض فى عيد شم النسيم، ويظهر من خلاله إبداعات العائلة فى ابتكار أفكار مبهجة تعبيرا عن سعادتهم فى هذا اليوم.

فيمكنك استخدام الألوان الصناعية أو الطبيعية للقيام بالرسم على البيض و الحصول على الأشكال و الرسومات التى ترغبين فى تطبيقها، فهناك الكثير من الرسومات البسيطة التى يمكنك القيام بها.

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تلوين بيض شم النسيم يمكن أن يتم بطرق طبيعية آمنة، أما الألوان الصناعية التي يستخدمها الأطفال فهي خطيرة وتسبب مضاعفات ، إليك أبرز أضرار تلوين بيض شم النسيم بالألوان الصناعية : 

1- تسبب مشاكل بالكلى و الكبد 
2- قد تسبب تسمم للأطفال
3- يسبب نزلات شعبية
4- إسهال
5- قئ
6- قد يسبب الجفاف للطفل

وأكدت خبيرة الاقتصاد المنزلي علا قناوي أن كثير من الأمهات قد تلجأ الي تلوين البيض بألوان الماء، والفلومستر وهو ما يتسبب فى تسرب هذه الألوان من خلال القشرة الي البيضة نفسها.

ونصحت قناوي بعدم استخدام هذه الألوان للبيض، ويمكن تلوين البيض في هذا الموسم بالألوان الطبيعية او الالوان الخشبية فقط.

لونى البيض من مطبخك

على الجانب الأخر قدم موقع boldsky، طرق طبيعية من مطبخك لتززين البيض في شم النسيم

اللون الأحمر :
يمكنك استخدام ورق الورد أو أوراق الكركديه أو قشر التّفاح الاحمر

اللون الأصفر : 
يمكنك وضع بودرة الكركم لتلوين البيض باللون الأصفر 

اللّون البني: 
هنستخدم قشر البصل لوحده او ممكن نستخدم القهوة للون بني

اللون البنفسجي:
يمكنك استخدام قشر البتنجان أو عصير العنب 

اللون البرتقالي :
هنستخدم قشر البصل الأحمر مضافة لبودره الكركم

اللون الأخضر
يمكنك استخدام أوراق النعناع أو البقدونس
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