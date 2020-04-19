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محافظات

الأورمان توزع مساعدات غذائية على 1000 أسرة بالدقهلية

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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همت الحسينى
وزعت جمعية الأورمان 2000 كيلو لحوم على الف اسرة من الأسر الأكثر احتياجًا من الأخوة الأقباط بمحافظة الدقهلية احتفالا بعيد القيامه المجيد .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية وزعت أمس 500 كيلو لحوم على 250 أسرة من الإخوة الأقباط ومن المقرر جارى استكمال التوزيع، حيث شمل التوزيع كنيسة مريم العذراء بالبرجاس بمركز السنبلاوين فى محافظة الدقهلية .

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة الأقباط مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأوضح شعبان أنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة يتم توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأخوة الأقباط من أبناء الكنائس، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم .
الأورمان توزع مساعدات غذائية على 1000 أسرة بالدقهلية
الأورمان توزع مساعدات غذائية على 1000 أسرة بالدقهلية
الأورمان توزع مساعدات غذائية على 1000 أسرة بالدقهلية
الأورمان توزع مساعدات غذائية على 1000 أسرة بالدقهلية
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