قطر تسجل 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا





وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أمس، السبت، عن تسجيل 345 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 46 حالة من المرض ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 510 حالات، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة.





وذكرت الوزارة في بيان لها بهذا الخصوص، أن معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة التي كان قد تم حجرها احترازيا من خلال التحري واثبات إمكانية أنهم اختلطوا بحالات ايجابية، في حين أن النسبة الأقل من الحالات تعود إلى مواطنين ومقيمين إما مخالطين داخل نفس الأسرة أو في إطار محيط العمل.





وقد تم ادخال الحالات المصابة الجديدة للعزل الصحي التام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

سجلت قطر اليوم الأحد، 440 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.