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أخبار البلد

485 ماليزيا يغادرون مطار القاهرة على متن رحلة استثنائية

الأحد 19/أبريل/2020 - 02:24 م
الخطوط الماليزية
الخطوط الماليزية
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نورهان خفاجي

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم، الأحد، رحلة استثنائية، سيرتها الخطوط للخطوط الجوية الماليزية، متجهة إلي العاصمة كوالالمبور، لإجلاء 485 من مواطنيها بمصر، في ظل فترة تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن سلطات مطار القاهرة قامت بإنها إجراءات سفر 485 راكبًا ماليزيا إلى بلدهم على متن طائرة ماليزية تحمل رقم MH8453، كانت قد وصلت المطار لنقل رعايا دولة ماليزيا بعد انتهاء فترة تواجدهم بالقاهرة ، حيث تم توفير جميع الإجراءات الوقائية َالاحترازية من الحجر الصحي والصيانة والخدمات الجوية والأرضية.


وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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