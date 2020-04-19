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رياضة

يوفنتوس يفاوض زيدان لخلافة ساري

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:01 م
زيدان مدرب ريال مدريد
زيدان مدرب ريال مدريد
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محمد السعيد
جدد نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامه بالتعاقد مع زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، لخلافة ماوريسيو ساري، بداية من الموسم المقبل.

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن يوفنتوس فتح خط المفاوضات مجددا، مع زيدان الدين زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأضاف الموقع، أن مسئولي يوفنتوس يرون أن العلاقة بين زيدان وفلورنتينيو بيريز رئيس النادي ليست مثالية، وهو ما قد يساعد في الوصول إلى اتفاق مع زيدان رغم صعوبة الأمر.

وكان زيدان لعب في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في الفترة من 1996 حتى 2001.

يذكر أن فيروس كورونا تسبب مؤخرا في إيقاف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني - الألماني - الفرنسي).
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