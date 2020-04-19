رشا مهدي تهنئ متابعيها بعيد القيامة المجيد.. شاهد









وغردت رشا مهدي عبر تويتر قائلة "‏بكل الخير والصحة والبركة والمحبة والسلام والأمان و الفرح ‎#عيد_قيامة_مجيد".





وحازت التغريدة على ردود واسعة من متابعيها وجاءت بين "‏‎وأنتي طيبه وبخير يا فنان" و "‏‎كل سنه وأنتي طيبه يا رشا" و "الفنانة الجميلة".





فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "اطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.





مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

هنأت الفنانة رشا مهدي الأقباط بعيد القيامة المجيد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.