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هبوط صعب.. أكبر طائرة في العالم تنقل إمدادات طبية إلى فرنسا لمواجهة فيروس كورونا .. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:18 م
أكبر طائرة بالعالم
أكبر طائرة بالعالم
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محمود محسن
أذاعت فضائية "يورونيوز عربية"، لحظة هبوط أكبر طائرة في العالم من طراز "أنتونوف إن 225" بمطار باريس فاتري على بعد حوالي 150 كم من العاصمة الفرنسية.

الطائرة القادمة من الصين، حملت أكثر من 150 طنا من الإمدادات الطبية والصحية منها 8 ملايين قناع لاستخدامها في المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا.
كما أن الطائرة الضخمة الوحيدة المتبقية في العالم تنتمي إلى الأسطول الأوكراني، وهي مجهزة بستة محركات نفاثة، وتبلغ سرعتها القصوى 850 كم في الساعة.

وتم اختيار مطار فاتري لاستقبال طائرة الأنطونوف لأنه يحتوي على أطول مدرج في أوروبا ويقع بالقرب من العاصمة باريس، إضافة إلى امتلاك المطار منصة متخصصة في استقبال الطائرات الكبيرة. 


ومع هذا كانت عملية هبوط الطائرة صعبة وتطلبت دقة كبيرة لأن أجنحتها تجاوزت عرض المدرج.
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