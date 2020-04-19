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مرأة

احترس .. هؤلاء مهددون بمضاعفات كورونا الخطيرة

الأحد 19/أبريل/2020 - 04:44 م
احترس .. هولاء مهددون
احترس .. هولاء مهددون بمضاعفات كورونا الخطيرة
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اسماء محمد
يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بـ فيروس كورونا COVID-19 من أعراض خفيفة نسبيًا مثل الحمى منخفضة الدرجة، والسعال ، وضيق التنفس البسيط ، وآلام العضلات ، والغثيان.

وذكر موقع " universityhealthnews" أن بعض الفئات تعد أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا الشديدة حيث تظهر عليهم أعراض قوية شبيهة بالالتهاب الرئوي عند الاصابة بـ فيروس كورونا COVID-19، وهم:
-كبار السن 
- مرضى الربو 
- مرضى انسداد الرئة المزمن وأمراض الرئة الأخرى.
- من يعانون من نقص المناعة بسبب أمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية. 
- من يتناولون الأدوية المثبطة للجهاز المناعي مثل المستخدمة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية كالروماتويد.
-  المدخنين والمقصود هنا جميع انواع التدخين
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