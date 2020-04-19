احترس .. هؤلاء مهددون بمضاعفات كورونا الخطيرة

يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بـ فيروس كورونا COVID-19 من أعراض خفيفة نسبيًا مثل الحمى منخفضة الدرجة، والسعال ، وضيق التنفس البسيط ، وآلام العضلات ، والغثيان.
وذكر موقع " universityhealthnews" أن بعض الفئات تعد أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا الشديدة حيث تظهر عليهم أعراض قوية شبيهة بالالتهاب الرئوي عند الاصابة بـ فيروس كورونا COVID-19، وهم:
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-كبار السن
- مرضى الربو
- مرضى انسداد الرئة المزمن وأمراض الرئة الأخرى.
- من يعانون من نقص المناعة بسبب أمراض مثل السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية.
- من يتناولون الأدوية المثبطة للجهاز المناعي مثل المستخدمة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية كالروماتويد.
- المدخنين والمقصود هنا جميع انواع التدخين