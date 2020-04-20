AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول بذور الكتان؟

الإثنين 20/أبريل/2020 - 09:24 م
اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الأفراد فى مراحل عمرية مختلفة من ارتفاع نسبة السكرى في الدم .. فكيف يمكن السيطرة عليها؟.


توجد طرق عديدة تساعد في السيطرة على نسبة السكرى في الدم وهى تناول الطعام المناسب الذي يضبط افراز الانسولين في الجسم ويحسن صحة مرضى السكرى.


اقرأ أيضا


وذكر موقع " universityhealthnews" أن بذور الكتان هي مصدر جيد لكل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، و تشير الدراسات إلى أن الألياف القابلة للذوبان قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز من خلال الأمعاء الدقيقة ، مما يمنع ارتفاع الأنسولين السريع الذي يمكن أن يحدث بعد تناول الطعام. 


تشير الأبحاث أيضًا إلى أن  تناول مادة الليجنان الموجودة في بذور الكتان يوميا قد يحسن بشكل معتدل نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 . 


وفي دراسة أجراها باحثون من جامعة تورنتو، وقدم المشاركون واحدا من نوعين من الخبز للافطار احدهما به بذور كتان فأخذت المجموعة الأولى الخبز المصنوع بإجمالي 50 جرامًا (حوالي 5 ملاعق كبيرة) من بذور الكتان المطحونة ، بينما تناولت المجموعة الثانية الخبز المصنوع من دقيق القمح، وأظهرت النتائج بوضوح أن الكتان كان له تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم حيث انخفض في مجموعة الكتان بنسبة 27٪ بعد ساعة واحدة من تناول الطعام. 
Advertisements

ترشيحاتنا

رسميا.. نتنياهو وجانتس يوقعان اتفاق تشكيل حكومة طوارىء

الإقلاع من القاهرة والهبوط فى مرسى علم.. الجدول الكامل للرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين في 23 دولة.. اعرف المواعيد

فارق العمر بين دينا الشربيني وعمرو دياب وقصة علاقتهما

كيف حولت الإمارات كورونا من نقمة إلى نعمة؟

تصرف غير مسئول.. نبيل الحلفاوي يعلق على تجمع صناع مسلسل البرنس

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

AdvertisementS

هل تستفيد مصر من انهيار سعر النفط الأمريكي؟.. مكاسب بالجملة وخسارتان

حنين حسام: أبويا وأمي راضيين وحصلت على 3 آلاف جنيه مقابل الفيديو.. شاهد

جامعة القاهرة توضح موقف حنين حسام من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي

أقل من 3 دولارات للبرميل.. انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

فيديوهات غير لائقة على تيك توك .. رئيس جامعة القاهرة يحيل الطالبة حنين حسام إلى التحقيق .. تفاصيل

لدعوتها لأعمال تتنافى مع الآداب.. حنين حسام مهددة بالفصل من الجامعة والسجن.. القصة الكاملة

3 سيناريوهات لـ حظر التجول في شهر رمضان.. لميس الحديدي توضح

كويكب فضائي ضخم يقترب من الأرض الليلة

إصابة 12 عاملا في شركة لافاش كيري بفيروس كورونا

حرضت على بث فيديوهات من غُرف نوم الفتيات بمقابل مادي.. قصة حنين حسام من تيك توك إلى قبضة الأمن .. فيديو

أثبت فعالية فى 5 أيام .. هل يكون كلوروكين طوق نجاة البشرية فى مواجهة كورونا ؟

رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من 11 دولة.. الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل وصفة لتقوية المناعة ضد الكورونا

خليك في بيتك.. مواطنو الإسماعيلية يحتفلون بشم النسيم

بعد حفلة الفسيخ والرنجة .. 10 مشروبات وأطعمة سريعة تخفض الضغط العالي