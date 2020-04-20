ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول بذور الكتان؟





توجد طرق عديدة تساعد في السيطرة على نسبة السكرى في الدم وهى تناول الطعام المناسب الذي يضبط افراز الانسولين في الجسم ويحسن صحة مرضى السكرى.









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وذكر موقع " universityhealthnews" أن بذور الكتان هي مصدر جيد لكل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، و تشير الدراسات إلى أن الألياف القابلة للذوبان قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجلوكوز من خلال الأمعاء الدقيقة ، مما يمنع ارتفاع الأنسولين السريع الذي يمكن أن يحدث بعد تناول الطعام.









تشير الأبحاث أيضًا إلى أن تناول مادة الليجنان الموجودة في بذور الكتان يوميا قد يحسن بشكل معتدل نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 .







