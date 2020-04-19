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علاقة فيتامين د بـ كورونا.. وهل توجد النسبة المناسبة في الجسم للحماية من الإصابة بالفيروس؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 06:17 م
فيتامين د
فيتامين د
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نهى هجرس
فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وإصابة العديد من الأشخاص به، يعمل العديد من العلماء والباحثين على إنتاج علاج ولقاح للقضاء على الفيروس.


ووفقًا لما نشرته صحيفة "daily mail" أن مجموعة من العلماء والباحثين توصلوا إلى احتمالية وجود صلة بين معدلات النجاة للمصابين بفيروس كورونا و"فيتامين د" فى الجسم.


وستستمر مجموعة من التجارب لمدة 10 أسابيع، والتى تضم 200 مريض من المصابين بفيروس كورونا، وذلك للتأكد من مستوى نسبة فيتامين د فى الجسم وصحة مكافحته لفيروس كورونا المستجد.


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وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فى فيتامين يصابون بالعديد من الأمراض، وخاصة أمراض الجهاز التنفسى وتؤثر على الصحة بشكل سلبى.


كما يمكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض للشمس بشكل يومى لمده نصف ساعة، وتناول الخضراوات والفواكه المفيدة، وتناول المكملات الغذائية التى يحتاجها الجسم.

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