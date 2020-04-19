محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل البرنس.. فيديو









المسلسل يعرض على شاشة dmc ويشارك به سلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎ تدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان ، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي.المسلسل يعرض على شاشة dmc ويشارك به سلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎



كانت الاعلامية لميس الحديدى قد شنت هجوما شرسا على الفنان محمد رمضان من برنامجها "القاهرة الان" المذاع على فضائية العربية الحدث.





وتابعت في رسالة للمصريين: "الدولة اتخذت أقصى درجات التدابير ولكن يبقى الجزء الاكبر على المواطن.. لو عاوزين منحني الصعود يبقى ويستمر تحت السيطرة عليكم بالالتزام والركيزة الرئيسية في ذلك هي المواطن الواعي سواء أكان شاب عادي أو موظف أو غيره قائلة " الدولة مش هتقعد تجري ورا الناس في كل مكان سواء الشباب الي عاملين تجمعات أمام محطات البنزين او فنان – في إشارة لمحمد رمضان - قائلة " أنا شخصيًا إنزعجت وبشدة من مشهد تجمهره مع فريق عمل مسلسل " البرنس" دون تباعد أو اية إجراءات احترازية رغم أنه من المفترض ان يكون قدوة للجماهير .. والكرة الان في ملعب الشعب ولاتلوموا إلا أنفسكم لو حصل حاجة .. لو عاوزين الحياة ترجع والاقتصاد يفتح والدنيا ترجع .. ناخد بالنا من ولادنا وأخوانا وأبائنا وأمهاتنا .



