محمود ياسين ينعى شقيقة نهال عنبر

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علن اشرف زكي نقيب الممثلين ، عن وفاة بهيرة شقيقة الفنانة نهال عنبر ، بعد صراع مع المرض في أحد مستشفيات القاهرة.





كتب محمود معلقا: " خالص العزاء للأخت الغالية نهال عنبر في وفاة شقيقتها ربنا يلهمهم الصبر ويتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويثبتها عند السؤال ويجعل مرضها في ميزان حسناتها ويسكنها فسيح جناته .. نسألكم الفاتحة والدعاء".



