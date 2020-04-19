بسمة تنشر كواليس مسلسل شاهد عيان.. فيديو

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة :"مساء الفل عليكم .. #شاهد_عيان".

وكان المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، نشر برومو مسلسل «شاهد عيان» للفنان حسن الرداد والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وتضمن برومو مسلسل حسن الرداد «شاهد عيان» عدد من اللقطات التي زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل، إضافة إلى عدد من مشاهد الأكشن.





مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، بسمة، وعدد من النجوم، وهو من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.



