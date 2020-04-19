AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسمة تنشر كواليس مسلسل شاهد عيان.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 07:52 م
شاهد عيان
شاهد عيان
Advertisements
آيه عاطف
نشرت الفنانة بسمة، فيديو من داخل كواليس تصوير مسلسل "شاهد عيان" الذي تخوض به السباق الرمضاني بجانب الفنان حسن الرداد،  عبر حسابها الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة :"مساء الفل عليكم ..  #شاهد_عيان".

وكان المخرج محمد عبد الرحمن حماقي، نشر برومو مسلسل «شاهد عيان» للفنان حسن الرداد والمنتظر عرضه في الموسم الرمضاني المُقبل، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وتضمن برومو مسلسل حسن الرداد «شاهد عيان» عدد من اللقطات التي زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل، إضافة إلى عدد من مشاهد الأكشن. 

مسلسل "شاهد عيان"، بطولة حسن الرداد، بسمة، وعدد من النجوم، وهو من تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

حسن الرداد شاهد عيان في رمضان

طرح برومو مسلسل شاهد عيان لـ حسن الرداد وبسمة

أنا وحبايب.. أحمد السبكي يشارك جمهوره بصورة مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم

حسن الرداد يطرح بوستر مسلسله الجديد.. شاهد عيان

بهذه الطريقة.. هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان

ترشيحاتنا

اخبار الفن.. دينا الشربيني تتغزل في عمرو دياب .. ولميس الحديدي تهاجم محمد رمضان بسبب البرنس

إعلامي يكشف سبب تفشي فيروس كورونا بقرية كفر جعفر ..فيديو

كنزى عمرو دياب تشعل التيك توك بالرقص على اغانى انجليزية

اشتباه بـ حالات جديدة مصابة بـ كورونا في متجر شهير بالسعودية

اتحاد الكرة يرفض طلب الأندية باستكمال الدوري.. ومقترح جديد لإنقاذ إلغائه

حكم الوضوء مع وجود طلاء أظافر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. المهددون بمضاعفات كورونا .. أبرز إطلالات درة بعد شائعة أرتباطها

بعد 90 عاما.. بنتلي تنتج نسختها التاريخية Blower من جديد ..صور

بها بركان ثار 100 مرة.. قصة جزيرة أفريقية يتغير اسمها حسب احتلالها