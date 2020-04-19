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رياضة

عمرو مرعي: وقعت لـ الأهلي والزمالك واحترفت تونس لمنع اشتعال أزمة.. فيديو

الأحد 19/أبريل/2020 - 08:34 م
عمرو مرعي
عمرو مرعي
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محمد رشاد
كشف عمرو مرعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بمصر المقاصة، عن توقيعه للأهلي والزمالك قبل خوضه رحلة الاحتراف في النجم الساحلي، موضحًا تفضيله التواجد في القلعة الحمراء.

وانضم مرعي لصفوف المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة قادمًا من بيراميدز.

وقال عمرو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت": "وقعت للأهلي على بياض ولم أقل أي شئ، كنت أتمنى اللعب للأحمر، وهذا شرف".

وأضاف: "وقعت للأهلي ثم وقعت للزمالك وأنا في إنبي وشعرت أن هناك أزمة ستحدث بسبب ذلك، فقررت الرحيل إلى النجم الساحلي لأنهم كانوا متمسكين بي، ثم عدت من جديد إلى الدوري المصري عن طريق بيراميدز".

وبزغ عمرو مرعي في صفوف إنبي بشكل لافت قبل احترافه لفريق النجم الساحلي التونسي في عام 2017، ومنه عاد للدوري المصري من خلال فريق بيراميدز.

وبسؤاله عن موقفه حال تلقيه عرضًا من الأهلي أو الزمالك حاليًا؟، أجاب: "سأختار الأهلي بالتأكيد، وحلمي منذ الصغر اللعب في القلعة الحمراء، ليس تقليلًا من الزمالك، ولكن أريد تحقيق ما أحبه في المكان الذي أحبه".

وأردف: "المنافسة على بطولة الدوري لم تحسم حتى الآن، والأهلي بعيد في النقاط ولكن مازال هناك دور ثان طويل والكرة لا أحد يتوقعها".

الأهلي يتربع صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب.

واستطرد: "أشعر بالحزن عند تعاقد الأندية المصرية مع مهاجم إفريقي ويتم دفع فيه مبالغ كبيرة، أشعر أنني أريد أن أقول لهم أنا موجود، والمهاجم الذي يلعب للأهلي أو الزمالك لابد أن يضع بصمته كل مباراة".

واختتم: "لم أحصل على فرصة في المنتخب الأول لإثبات نفسي، إذا كنت لاعبًا في الأهلي أو الزمالك لن أخرج من قائمة منتخب مصر، أتمنى اللعب وأحصل على فرصة وسترون هل أستحق تلك الفرصة أم لا".
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