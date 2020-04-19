قائد صن دوانز: قميص شيكابالا له مكانة خاصة في قلبي

أكد هلومفو كيكانا قائد فريق الكرة بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أنه يعتز بقميص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، كأحد القمصان المميزة التي احتفظ بها خلال مسيرته.





وحصل فريق صن داونز على بطولة دوري أبطال إفريقيا لمرة وحيدة في تاريخه خلال عام 2016، على حساب الزمالك بعد الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.





وأفاد كيكانا في حديثه مع صحيفة “kick off” الجنوب إفريقية، أنه يمتلك العديد من القمصان من زملائه وخصومه لكن قميص شيكابالا يحتل مكانة خاصة في قلبه.





وأضاف قائد صن داونز: "لدي الكثير من القمصان التي بادلتها مع زملائي في الفريق واللاعبين الآخرين، من الصعب اختيار الأفضل، لكن أعتقد أن قميص شيكابالا يحمل ذكريات خاصة في حياتي، خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وتواجد كيكانا في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بتشكيل صن دوانز، بينما قاد شيكابالا زملاءه في الزمالك للفوز بمباراة الإياب بهدف وحيد سجله ستانلي ولكنه لم يشفع لهم من أجل الفوز بالبطولة القارية.





وتابع: "لدي أيضا قميص أندريس إنييستا الذي حصلت عليه عندما لعبنا مباراة ودية الدولية قبل بضع سنوات، ولا يزال أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم".





واختتم: "أحب جميع القمصان التي تلقيتها من زملائي في الفريق ولاعبي المعارضة، إنني أقدرهم كثيرًا في قلبي".





يذكر، أن فريق صن داونز خرج من دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي على يد الأهلي، بعد تأهل الأخير بنتيجة 3-2 بمواجهتي الذهاب والعودة.