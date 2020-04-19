تحيا مصر: نعمل كمعاون لأجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق يعمل كمعاون لأجهزة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن توصيل المواد الغذائية لأسر العمالة غير المنتظمة يشكل أحد مبادرات محور مواجهة الكوارث والأزمات التي ينفذها الصندوق خلال أزمة فيروس كورونا، وذلك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني لتوحيد الجهود.





وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: ان قام الصندوق بتوزيع المواد الغذائية على الصيادين المتواجدين على ضفاف النيل بمنطقة مصر القديمة والوراق، لرعاية أسرهم، فضلا عن توزيع المواد الغذائية على عدد من أسر العمالة غير المنتظمة بحي منشأة ناصر لتخفيف أعباء المعيشة عن عاتقهم خلال فترة حظر التجوال.









وأطلق صندوق «تحيا مصر» الأحد 3 قوافل محملة بـ 185 طنا من المواد الغذائية واللحوم لرعاية أسر العمالة غير المنتظمة بمحافظات الفيوم، وسوهاج، ودمياط، وذلك ضمن أنشطة مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وبحسب بيان، الأحد، شهد إطلاق القوافل كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر رئيس اللجنة التنفيذية السابق لصندوق تحيا مصر، كما شاركت في إطلاق القوافل الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي.



