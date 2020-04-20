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أستاذ علاج السموم يحذر من تخزين الفسيخ في الفريزر

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:05 ص
أستاذ مناعة يوضح
أستاذ مناعة يوضح خطورة تخزين الفسيخ
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج السموم بالقصر العيني، إن خطورة تناول الرنجة أقل من الفسيخ، نظرا لأنه يتم وضع الرنجة على النار، وبهذا نقتل أي بكتيريا موجودة بها. 

وتابع عبدالمقصود، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، محذرًا المواطنين الذين يخزنون فسيخ في "الفريزر"، قائلا: "لو بتخزن فسيخ في الفريزر والكهرباء قطعت لمدة كبيرة عليه.. كده هيكون باظ".

وأوضح أستاذ علاج السموم بالقصر العيني، أنه إذا شعر الشخص بعد تناول الفسيخ بإسهال، وارتفاع في الحرارة، فيجب أن يتوجه لطبيب، ولا يشترط مركز السموم.

وأشار الى ان اول العضلات التي تتأثر بتسمم من الفسيخ والأسماك المملحة هي ارتخاء عضلة العين وضيق في التنفس وصعوبة في البلع، فيجب على المصاب ان يتوجه الى الطبيب بسرعة في أول 8 ساعات وعدم الانتظار بعد تلك الفترة لأن ستكون هناك صعوبة في إنقاذه.

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