لأول مرة.. باسكال مشعلاني وإيساف في فرصة نرجع

تواصل الفنانة باسكال مشعلاني والفنان إيساف تصوير كليب فرصة نرجع، والمقرر طرحه خلال الفترة القليلة القادمة، وهذا العمل بعد الأول الذي يجمعهما سويًا.





كليب "فرصة نرجع" ، من كلمات الشاعر رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، إشراف فني أحمد حسني، وإخراج هنا حافظ.





يذكر أن الكليب تم تصويره بين مصر ولبنان، وشارك من خلاله عدد غفير من نجوم مصر والوطن العربي.





وكانت أبرز أعمال الفنان إيساف، كل من أغنية "الحقيقة"، و"كلمني واحشني"، و"عند فيكي"، و"زي غيرها"، و"سيبني اموت فيك"، و"تيجي سوا"، وغيرها.











