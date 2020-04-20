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رياضة

الهاني سليمان يكشف مفاجأة عن تضييع الوقت في المباريات.. فيديو

الإثنين 20/أبريل/2020 - 01:06 ص
الهاني سليمان
الهاني سليمان
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محمد رشاد
كشف الهاني سليمان، حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، عن مفاجأة فى تضييع الوقت خلال المباريات فى الفترة الماضية. 


وقال سليمان فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "بعد ما جيت أنهي موضوع تضييع الوقت، كرة القدم توقفت تمامًا بسبب كورونا".

 
وأضاف: "أحيانًا أطلب من اللاعبين تهدئة اللعب خوفًا من حصولي على إنذار، بعض الحكام يعرفون أنني أقوم بالأمر ولذلك أطلبها من زملائي".


وعن أخطر المهاجمين من وجهة نظره قال: "متعب وأنطوي من أخطر المهاجمين، وحسام حسن مهاجم سموحة من أفضل مهاجمي مصر فى الوقت الحالي".
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