عمرو أديب يهاجم مروجي نظرية المؤامرة: هو الناس اللي ماتت بكورونا دي هزار.. فيديو

شنّ الإعلامي عمرو أديب، حملة نقد لاذع لمروجي نظرية المؤامرة في أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.

وتساءل أديب، في برنامجه "الحكاية"، والمذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد: "هل كورونا فيروس مؤامرة أو مركب"، ورد قائلا: "ماعرفش، وكل دي ممكن تبقي تخيلات للموقف واللي مش تخيلات الناس اللي تصاب وتموت".

وتابع مقدم برنامج "الحكاية": "أفهم أن المؤامرة فكرة ولكني أنا بتاع النتائج وما يحدث في العالم من إصابات ليست هزار ومن توفي من مشاهير حول العالم ليس هزار، وما يحدث في اقتصاد العالم من تأثر كبير حقيقة"، مستدركا :"نحن أمام شيء من شيئين الأول أن أقول أن نعم هناك ناس تموت وإصابات واقتصاد يتأثر وفي ناس قاعدة في البيت أو هقول أنه مؤامرة".

وأكمل أن: "لو أنت مقتنع أنها مؤامرة انزل الشارع وربنا معك ولو رجال نزل العيال المدرسة، وأقول أصحاب نظرية المؤامرة هل أنت مستعدة تغامر وتحط أيدك في بوق الأسد".



