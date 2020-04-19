الأوقاف تكشف حقيقة إعادة فتح المساجد فى رمضان.. فيديو

كشف الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، حقيقة إعادة فتح المساجد لصلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا مزايدة على علماء مصر أو المؤسسات الدينية وغلق المساجد جاء حفاظا على أرواح المواطنين وعندما تقرر الجهة المتخصصة وهي وزارة الصحة باختفاء الوباء سيتم فتح المساجد.

وأوضح أن الوزارة تدرس فكرة تشغيل القرآن الكريم في المساجد خلال شهر رمضان، متسائلا: "هل المطالبون بفتح المساجد في شهر رمضان لا يعلمون مناهج الإسلام؟"، مؤكدا أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" صلى التراويح في المنازل، وهناك أسباب تمنع فتح المساجد.

وانفعل مقدم البرنامج، قائلا :"الناس قاعدة تلعب طاولة على المقاهي حتى لا بتقوم تتضوى وتصلي الفجر ودلوقتي زعلانين أن المساجد مقفولة".



