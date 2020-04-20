في زمن كورونا.. مزايا جديدة من فيسبوك تعرف عليها

قام موقع فيسبوك بإطلاق العديد من المزايا لمستخدميه في الفترة الأخيرة، والتى تساعد على تحسين تجربة المستخدمين لكل من مستخدمى التطبيق والموقع، بالإضافة غلى مساعدتهم في استخدام التطبيق.





وفرضت الفترة الصعبة التى يعيشها العالم جراء تفشى فيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعى، ومنها فيسبوك، على إجراء بعض التغييرات وإضافة خواص أخرى ومن هذه الخاصيات الجديدة كانت خاصية الرمزا التفاعلي الجديد وهو للمواساة، وكذلك ميزة الوضع الهادئ، وغيرها.









رمز care أو الرعاية





وأطلقت فيسبوك رمزا تفاعليا جديدا للتعبير عن فيروس كورونا يسمى care أى الرعاية، والذى تعتبره الشركة على أنه طريقة صغيرة لإظهار دعم معنوى كبير، إلى إظهار مدى الاهتمام بالأشخاص ومواساتهم.





ويتخذ رمز الرعاية التفاعلى الجديد من فيسبوك شكل شخصية مستديرة صغيرة تحمل قلب صغير، كما تم إضافة قلب آخر يميل لونه إلى البنفسجي، ويستطيع مستخدمو تطبيق الرسائل ماسنجر Messenger تنشيط الرمز الجديد بالضغط لفترة طويلة على رمز القلب الحالي.





ميزة الوضع الهادئ أو Quiet Mode





وخاصية Quiet Mode ، أو "الوضع الهادئ" على تطبيقات الهواتف المحمولة،هى لمنع الإزعاج وتوفير الهدوء اللازم لمستخدمى فيسبوك.





ويعد إطلاق الميزة الجديدة من فيسبوك للتخفيف على المستخدمين نفسيًا، بسبب ضغط الأخبار الناتج عن تفشى فيروس كورونا، لما له من آثار سلبية على المستخدمين، عند تعاملهم مع هذا الكم الهائل من أعداد المصابين والوفيات بكل أنحاء العالم.





تطبيق تيوند للأزواج

ويشجع التطبيق الجديد المصمم للأزواج، والذي يسمى "تيوند"، المستخدمين على إنشاء شبكة اجتماعية حميمة بين بعضهم البعض. ويمكنهم عبر نسخة التطبيق المتوفرة حاليا فقط لمنصة "آي أوه إس"، مشاركة حالتهم المزاجية وتبادل الموسيقى وإنشاء دفاتر القصاصات الرقمية.



