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تكنولوجيا

بعد إطلاق فيسبوك ميزة الوضع الهادئ.. خطوات لكيفية تفعيلها

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:09 ص
بعد إطلاق فيسبوك
بعد إطلاق فيسبوك لميزة الوضع الهادئ
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ندى على
أطلق موقع فيسبوك ، أمس، خاصية جديدة تسمى Quiet Mode ، أو "الوضع الهادئ" على تطبيقات الهواتف المحمولة، وذلك لمنع الإزعاج وتوفير الهدوء اللازم لمستخدمى "فيسبوك". 

ويعد إطلاق الميزة الجديدة من "فيسبوك" للتخفيف على المستخدمين نفسيًا، بسبب ضغط الأخبار الناتج عن تفشى فيروس كورونا، لما له من آثار سلبية على المستخدمين، عند تعاملهم مع هذا الكم الهائل من أعداد المصابين والوفيات بكل أنحاء العالم.


وتقوم ميزة Quiet Mode أو الوضع الهادئ بوقف معظم إشعارات فيسبوك ، وينطبق ذلك على الإشعارات التى يرسلها الهاتف وكذلك الإشعارات الواردة من تطبيق فيسبوك نفسه، بحيث لن يمكنك إستقبال أية إشعارات طالما أنك قمت بتفعيل الخاصية، ويمكنك أيضا إيقاف تفعيلها في أى وقت. 

وتفيد أيضا خاصية Quiet Mode في الحد من إهدار الوقت خلال اليوم، وإعطاء فرصة للتركيز على العائلة والأصدقاء بدلا من قضاء ساعات كثيرة على فيسبوك.

وللقيام بتفعيلها على هاتفك فقد ذكر موقع Lifehacker الخطوات التى يجب اتباعها 

- اضغط على قائمة تبويب فيسبوك الموجودة فى أعلى يمين الشاشة.

- قم بالتمرير لأسفل واضغط علىsettings and privacy أو الضبط والخصوصية 

- ستظهر لك قائمة أخرى قم بالضغط على your time on Facebook  

- اضغط على شريط التمرير بجوار Quiet Mode أو الوضع الهادئ 

- يمكنك تخصيص المدة التي تريد أن يبقى فيها الوضع الصامت نشطا. 

وإذا كنت من المستخدمين الذين لم يحصلوا حتى الآن على هواتفهم على خاصية Quiet Mode أو الوضع الهادئ فيمكنك تفعيل خاصية وقف الإشعارات الموجودة في  قائمة الضبط والخصوصية settings and privacy.
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