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مرأة

في أقل من دقائق.. حيل غير متوقعة تخلصك من رائحة الفسيخ والرنجة

الإثنين 20/أبريل/2020 - 02:29 ص
رائحة
رائحة
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لمياء الياسين
حيل سريعة، يمكن أن تتبعيها للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ في المنزل إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع بولد سكاى الهندي. 

-يمكنك أيضا أن تستخدمي الشموع المُعطرة أو أعواد البخور من أجل إخفاء الرائحة السيئة الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة.

- وضع شرائح الليمون أو أعواد القرفة.في أحد الأواني وإضافة الماء الساخن له وتركه حتى يتبخر، لتعطير منزلك وسحب الرائحة السيئة.

-عليك استخدام وعاء به حبيبات من القهوة مع وضع شمع معطر بالفانيليا وستصدر حبيبات القهوة رائحة قوية ممتزجة بالفانيليا.

- يمكنك إحضار اسفنجة نظيفة ووضع عدة نقاط من الزيت العطري الذي تفضلينه وبعدها بللي الاسفنجة بماء وضعيها فى أى ركن من المطبخ لتتخلصى من رائحة الطعام النفاذة.

- ضعى نقطة من أى زيت عطرى تفضلينه على مصابيح الكهرباء بمجرد إنارتها تنتشر الرائحة في الأرجاء.

-يمكنك رش خليط مصنوع من الماء والفانيليا في الغرفة وتضاف قشور ليمون حامض إلى الماء المغلي، وتترك على النار لدقائق حتى تنتشر الرائحة الزكية في المطبخ.
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