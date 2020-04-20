في أقل من دقائق.. حيل غير متوقعة تخلصك من رائحة الفسيخ والرنجة

حيل سريعة، يمكن أن تتبعيها للتخلص من رائحة الرنجة والفسيخ في المنزل إليك أبرز تلك الحيل يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.

-يمكنك أيضا أن تستخدمي الشموع المُعطرة أو أعواد البخور من أجل إخفاء الرائحة السيئة الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة.

- وضع شرائح الليمون أو أعواد القرفة.في أحد الأواني وإضافة الماء الساخن له وتركه حتى يتبخر، لتعطير منزلك وسحب الرائحة السيئة.

-عليك استخدام وعاء به حبيبات من القهوة مع وضع شمع معطر بالفانيليا وستصدر حبيبات القهوة رائحة

-عليك استخدام وعاء به حبيبات من القهوة مع وضع شمع معطر بالفانيليا وستصدر حبيبات القهوة رائحة قوية ممتزجة بالفانيليا.





- يمكنك إحضار اسفنجة نظيفة ووضع عدة نقاط من الزيت العطري الذي تفضلينه وبعدها بللي الاسفنجة بماء وضعيها فى أى ركن من المطبخ لتتخلصى من رائحة الطعام النفاذة.





- ضعى نقطة من أى زيت عطرى تفضلينه على مصابيح الكهرباء بمجرد إنارتها تنتشر الرائحة في الأرجاء.



