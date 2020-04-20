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فن

كواليس أوبريت انت أقوى.. شاهد

الإثنين 20/أبريل/2020 - 03:09 ص
عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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آيه عاطف
نشر الموزع الموسيقي نادر حمدي، مقطعاً من أوبريت انت اقوى، بصوت الملحن عمرو مصطفى، وهو يقلد الفنان منير في الغناء، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر "إنستجرام".
وكان وائل جسار، قد قال تعليقا على أوبريت "أنت أقوى" الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة، إن كلمات الدكتور مدحت العدل في الأوبريت إضافة قوية لأنها كلمات رائعة تصف أوضاع الحياة  الراهنة  في ظل جائحة كورونا، موجهًا شكره لكل من شارك في العمل.

وأضاف وائل جسار في مداخلة عبر سكايب مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية "الحدث" من العاصمة اللبنانية " بيروت "،  " كلنا  قلب واحد ومحدش فكر يرفض لأنه عمل إنساني بحت ولأن رسالة الفنان  ليست فقط أغان عاطفية فقط،  لكن دوره الاجتماعي والإنساني مهم، مشيرًا إلى أنه يتمنى أن تصل الرسالة  لكل الناس، وأن يكون لدينا جميعا فكرة "الأمل"، وكما قلنا في الأوبريت "إنت الأقوى والإنسان سر الحياة".

بينما قال الدكتور مدحت العدل  في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية "الحدث"، إن الاوبريت أحدث تأثيرا ورد فعل جميلا جدًا لدى الجمهور وجميعنا سعداء به لاننا وجهنا رسالة مهمة في هذا التوقيت.

يذكر أن الأوبريت يشارك به محمد منير وتامر حسني وكارول سماحة وسميرة سعيد ووائل جسار والتونسي صابر الرباعي. كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفي، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج  طارق العريان الذي مازال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.

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