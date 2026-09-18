مصر تدين الهجوم الإرهابي على أحد المساجد في شمال غرب باكستان

تدين العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في إقليم خيبر بختونخوا بشمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية، وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وتشدد مصر في بيان لوزارة الخارجية، على موقفها الثابت في رفض استهداف دور العبادة، وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف.

وتعرب عن تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية، ودعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الباكستانية للحفاظ على آمنها واستقرارها.

كما تتقدم مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية، وإلى أسر الضحايا.