انتشال ثلاث جثث من عبارة انقلبت في بحر جاوة بإندونيسيا الأسبوع الماضي

أعلن مسئول في قوات البحرية الإندونيسية اليوم /الجمعة/ انتشال ثلاث جثث من العبارة التي انقلبت في بحر جاوة الأسبوع الماضي، في حين لا يزال أكثر من مائة راكب في عداد المفقودين.

ونقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" عن المسئول إيدي سيتياوان قوله إن الغواصين تمكنوا من دخول السفينة وانتشال جثث رجلين وامرأة.. مضيفا أن التيارات المائية القوية أجبرت فرق البحث على وقف عملياتها تحت الماء، على أن تستأنف غدا.

وكانت العبارة "فيرجو ترانسبورت 8" - التي تقل 243 شخصا - قد فقدت الاتصال بالشركة المالكة يوم الأحد الماضي بعد إبحارها من مدينة "سورابايا" في "جاوة الشرقية"، وقد تأكد حتى الآن مصرع تسعة أشخاص ونجاة 108 آخرين، بينما لا يزال مصير 126 راكبا مجهولا.

وبعد أن أعاقت التيارات القوية والأمواج العاتية جهود البحث لمدة خمسة أيام، قررت السلطات اليوم تعديل وضع السفينة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي لتسهيل عمليات الإنقاذ.